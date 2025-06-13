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В Роскосмосе сообщили об устранении утечки воздуха на МКС

Роскосмос: утечка воздуха на МКС устранена после герметизации в модуле «Звезда»
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NASA

Роскосмос сообщил об устранении утечки воздуха на российском сегменте станции МКС после очередного этапа герметизации камеры модуля «Звезда». Слова заместителя гендиректора корпорации Сергея Крикалева передает РИА Новости.

«После герметизации в июне 2025 года тесты показывают, что утечка воздуха в переходной камере прекратилась полностью, впервые с момента обнаружения», — заявили в корпорации.

По словам спецпредставителя президента РФ по международному сотрудничеству в космосе Крикалева, безопасность работников орбиты является главным приоритетом. Кроме того, он анонсировал в конце 2025 года полет российских космонавтов с астронавтом NASA на станцию в рамках программы перекрестных полетов.

Впервые о неполадках на станции стало известно в 2019 году. Впоследствии были неоднократно проведены работы по устранению утечки воздуха, но до этого момента весомых результатов не было.

28 февраля 2024 года стало известно, что на российском сегменте Международной космической станции (МКС) вновь началась утечка воздуха. Поиск причин неисправности привел к выводу, что воздух уходит из российского сегмента МКС в переходной камере служебного модуля «Звезда». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее НАСА предупредило о рисках из-за старения МКС.

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