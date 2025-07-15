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На Западе раскрыли, какой вызов Россия бросила США

NI: Россия создает ракету, которая лишит США преимущества в космосе
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Российская космическая ракета «Амур-СПГ» имеет все шансы обеспечить России лидерство в космосе. Об этом сообщает The National Interest.

В публикации отмечается, что Москва и Пекин хотят лишить Вашингтон преимущества, каким является использование многоразовых ракет. Российской стороне как минимум отчасти удалось достичь этого благодаря корпорации «Роскосмос», которая разработала ракету «Амур-СПГ».

Издание подчеркивает, что она была создана с целью превратить Россию  в конкурентоспособного игрока в мировой космической отрасли.

В январе бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что испытания многоразовой первой ступени ракеты «Амур-СПГ» пройдут в 2025-2028 годах.

«Амур-СПГ» является первым российским проектом многоразовой ракеты среднего класса на метане. Глава госкорпорации уточнил, что разработку комплекса планируется завершить к 2030 году.

11 января сообщалось, что перекрестные полеты российских космонавтов с астронавтами NASA на Международную космическую станцию продлены до 2026 года.

Ранее Маск заявил, что ожидает от «Роскосмоса» демонстрацию перспективной ракеты

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