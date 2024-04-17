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Маск ожидает от «Роскосмоса» демонстрацию перспективной ракеты

Илон Маск ожидает демонстрацию многоразовой ракеты Роскосмоса «Амур-СПГ»

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрацию многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», которую разрабатывает «Роскосмос». Так он оценил в соцсети X слова журналиста Эрика Бергера о том, что «Роскосмос» представил информацию о данной ракете.

«Пусть продемонстрируют», — написал Маск.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов в рамках просветительского марафона общества «Знание» заявил, что обязательным требованием при создании новой росийской сверхтяжелой ракеты будет многоразовость. По его словам, в ходе создания такой ракеты могут быть использованы наработки, касающиеся многоразовой ракеты легкого класса «Амур-СПГ».

Вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров в День космонавтики заявлял, что первый пуск ракеты «Амур-СПГ» с возвращаемой первой ступенью планируется на 2030 год.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты выйдут в открытый космос.

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