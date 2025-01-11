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Россия и США продлят перекрестные полеты на МКС

В «Роскосмосе» сообщили, что перекрестные полеты с NASA продлены до 2026 года
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NASA

Перекрестные полеты российских космонавтов с астронавтами NASA на Международную космическую станцию продлены до 2026 года. Об этом ТАСС заявил начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов.

Уточняется, что это будет третье дополнение к соглашению «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах.

«Оно уже подписано, распространяется на следующие три полета. В 2025 - 2026 годах эта программа будет реализовываться», — заявил Харламов.

До этого Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что американские астронавты дважды выйдут в космос с МКС в январе 2025 года.

В июле 2022 года глава «Роскосмоса» заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину, что Россия покинет МКС после 2024 года, однако выполнит свои обязательства перед партнерами по проекту. Позднее «Роскосмос» отправил в правительство России предложение продлить работу российского сегмента Международной космической станции как минимум до 2028 года.

Ранее правительство РФ одобрило переговоры Роскосмоса с NASA о перекрестных полетах к МКС.

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