Стало известно, когда пройдут испытания многоразовой ступени ракеты «Амур-СПГ»

Испытания многоразовой первой ступени ракеты «Амур-СПГ» пройдут в 2025-2028 годах. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

«Она разрабатывается для запусков с космодрома Восточный в Амурской области и будет оснащена возвращаемой первой ступенью», — сказал он.

Борисов напомнил, что «Амур-СПГ» является первым российским проектом многоразовой ракеты среднего класса на метане. Глава госкорпорации уточнил, что разработку комплекса планируется завершить к 2030 году.

11 января сообщалось, что перекрестные полеты российских космонавтов с астронавтами NASA на Международную космическую станцию продлены до 2026 года.

В апреле прошлого года сообщалось, что глава SpaceX Илон Маск заявил, что ждет демонстрации многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», которую разрабатывает «Роскосмос».

Ранее ученые предложили способ почти бесконечной поддержки МКС на орбите.