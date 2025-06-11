В РАН заявили о спаде солнечной активности

Солнечная активность идет на спад. Похоже, ее пик в текущем цикле уже позади, заявил РИА Новости руководитель лаборатории Солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Поступившие в мае 2025 года данные, судя по всему, окончательно подтверждают, что максимум текущего 25-го цикла пройден. Солнечная активность находится в данный момент на выраженной стадии спада, которая, предварительно, завершится только около 2030-го года», — пояснил специалист.

По его словам, следующий пик солнечной активности следует ждать не раньше 2034–2036 годов. При этом он может быть сильнее текущего.

Богачев пояснил, что ключевым индикатором солнечного цикла является индекс числа солнечных пятен, который рассчитывается непрерывно с 1749 года. В прошлом месяце этот показатель резко упал. В августе он достиг минимума с того же месяца 2022 года и составил 79 единиц, хотя в апреле был около 140.

По словам Богачева, текущий уровень солнечной активности не позволяет надеяться на возвращение к пиковым значениям 2024 года. Таким образом, пиком 25-го цикла считается август 2024 года, когда индекс достиг максимума за последние 20 лет — 216 единиц, добавил он.

8 июня был зарегистрирован исключительно крупный выброс плазмы в районе южного полюса Солнца. После крупного выброса в начале июня, который стал причиной самой продолжительной серии магнитных бурь с 2017 года, это стало вторым событием подобного масштаба за неделю.

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