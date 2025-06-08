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Ученые рассказали о самом крупном выбросе плазмы на Солнце за последние годы

ИКИ РАН: около южного полюса Солнца произошел крупный выброс плазмы
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NASA/SDO

Исключительно крупный выброс плазмы зарегистрирован около 11:00 мск воскресенья в районе южного полюса Солнца. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

В публикации отмечается, что облако редкого размера и плотности было сформировано в результате дестабилизации гигантского солнечного протуберанца, который расположен на обратной стороне Солнца, по этому облако не наблюдается с Земли.

Ученые подчеркнули, что момент подъема протуберанца над краем Солнца был зарегистрирован несколькими работающими на земной орбите космическими телескопами.

В лаборатории подчеркнули, что после крупного выброса в начале июня, который стал причиной самой продолжительной серии магнитных бурь с 2017 года, это уже второе событие подобного масштаба за неделю.

4 июня в ИКИ РАН заявили, что магнитная буря, которая без перерывов продолжалась 66 часов, завершилась.

Ранее россиянам рассказали, как справиться с воздействием магнитной бури.

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