ВОЗ сохранила режим чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что вспышка оспы по-прежнему сохраняет статус чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пересмотренный набор рекомендаций организации.

Режим ЧС был объявлен 14 августа из-за массового распространения заболевания mpox (произносится как «Эмпокс», и является новым наименованием оспы обезьян). По словам главы ВОЗ, проблема распространения оспы обезьян требует принятия скоординированных мер реагирования «странами и партнерами».

В ноябре прошлого года гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое здравоохранение продолжает оставаться в режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян.

При этом в ВОЗ уточняли, что оспа не станет новым коронавирусом и не потребует карантина. Также нет необходимости в массовой вакцинации.

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