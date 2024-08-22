В ВОЗ рассказали, планируется ли в Европе карантин из-за оспы обезьян

Оспа обезьян (mpox) не станет новым коронавирусом и не потребует карантина. Также нет необходимости в массовой вакцинации. Об этом сообщает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Директор ВОЗ в Европе Ханс Клуге исключил возможность введения локдауна в Европе как при COVID-19. Mpox — это не новый коронавирус, подчеркнул он.

Новый рост заболеваемости оспой связан с вариантом CLADE 1B. Он передается половым путем, поэтому нет необходимости в ношении масок. Возможно, вирус mpox может передаваться воздушно-капельным путем от людей с волдырями во рту в острой фазе заболевания. Однако нет убедительных доказательств этому, поэтому требуются дополнительные исследования.

Новый вариант mpox был впервые обнаружен в сентябре 2023 года и быстро распространяется. Он вызывает особенные опасения врачей и ученых, так как это первый подтип вируса, который распространяется исключительно среди людей и не затронул животных.

Также ВОЗ не рекомендует массовую вакцинацию, добавил пресс-секретарь ВОЗ Тарик Джасаревич. Существует несколько эффективных вакцин против mpox, которые начинают действовать через несколько недель после инъекции.

Ранее врач оценила, насколько оспа обезьян опасна для людей.