ВОЗ оставил в силе режим ЧС в мировом здравоохранении

Мировое здравоохранение продолжает оставаться в режиме чрезвычайной ситуации из-за оспы обезьян. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Режим ЧС был объявлен 14 августа из-за массового распространения заболевания mpox (произносится как «Эмпокс», и является новым наименованием оспы обезьян). По словам главы ВОЗ, проблема распространения оспы обезьян требует принятия скоординированных мер реагирования «странами и партнерами».

На данный момент заболевание продолжает широкое распространение по всей географии Земли.

До этого первый случай инфицирования тяжелым штаммом mpox в США был обнаружен в Калифорнии.

Состояние заболевшего американца оценивается как стабильное, он идет на поправку и проходит лечение амбулаторно, находясь дома на самоизоляции. В настоящее время Центр по контролю и профилактике заболеваний США работает над выявлением и отслеживанием всех потенциальных контактов.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили риски распространения mpox в России.