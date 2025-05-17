Немецкий вирусолог назвал крупнейшую ошибку пандемии

Вирусолог из ФРГ Дростен назвал переоценку прививки от COVID-19 своей ошибкой

Медийный вирусолог и советник правительства ФРГ Кристиан Дростен назвал переоценку эффективности прививок от COVID-19 против штамма «Омикрон» своей ошибкой. Его слова на допросе парламентской комиссии по COVID-19 в региональном парламенте Саксонии

приводит Bild.

В 2021 году Немецкая национальная академия наук Leopoldina выступила за обязательную вакцинацию врачей от COVID-19, что поддержал Дростен. Позже практика показала, что прививки малоэффективны при заражении штаммом коронавируса «Омикрон». Несмотря на это, Дростен подчеркнул, что вакцинация привела к снижению числа тяжелых случаев и общему улучшению эпидемической ситуации.

До этого в ВОЗ провели учения на случай возникновения новой пандемии.

Ученые отметили, что контролировать распространение вируса можно только при сплоченных действиях, подобных тем, которые наблюдались при атипичной пневмонии или оспе.

Данное учение было проведено из-за того, что ученые обеспокоены раскопками древних существ, содержащихся в вечной мерзлоте. В ВОЗ заявили, что подобные научные открытия могут привести к появлению новых вирусов, предсказать распространение которых невозможно.

Ранее глава ВОЗ Гебрейесус выразил уверенность в неизбежности новой пандемии.