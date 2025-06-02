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Путин назвал безусловным приоритетом активное использование Байконура

Путин подчеркнул важность развития и использования космодрома Байконур для РФ

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур (расположен в Казахстане) подчеркнул, что активное использование космической гавань и создание условий для ее дальнейшей работы остаются безусловным приоритетом для России. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия многое делает и будет делать для развития города Байконур и социальной поддержки его жителей — и россиян, и казахстанцев», — сказал российский лидер.

17 мая Владимир Путин внес изменения в положение о предоставлении социальных выплат российским гражданам, подлежащим переселению с территории Байконура. Сообщалось, что общий стаж россиянина, предусмотренный подпунктами «а» и «б» пункта 3, не будет включать периоды работы и/или службы до приобретения ими паспорта РФ.

До этого президент России поручил Роскосмосу и министерству образования и науки поддержать студенческие стажировки на космодроме Байконур и других объектах Роскосмоса.

Ранее стало известно, когда произойдет пилотируемый запуск с Байконура.

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