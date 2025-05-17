Переселенцы с Байконура смогут получить выплаты для покупки жилья в России

Путин внес изменения в положение о соцвыплатах переселенцам с Байконура

Президент России Владимир Путин внес изменения в положение о предоставлении социальных выплат российским гражданам, подлежащим переселению с территории комплекса «Байконур» (расположен в Казахстане). Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования официальных актов.

Эти выплаты предназначены для приобретения жилья на территории России. Документ был дополнен новыми пунктами.

В общий стаж работы и/или службы россиянина, предусмотренный подпунктами «а» и «б» пункта 3 настоящего положения, не включаются периоды работы и/или службы в органах и организациях до приобретения ими паспорта России, говорится в документе.

Граждане и члены их семей смогут получить соответствующие соцвыплаты в порядке очереди, устанавливаемой исходя из даты принятия их на учет.

Речь идет о тех гражданах, которые до вступления в силу этого указа были приняты на учет администрацией Байконура в качестве нуждающихся в жилье на территории России и подлежащих переселению с территории комплекса.

Ранее Путин упростил получение паспорта РФ для граждан Абхазии и Южной Осетии.