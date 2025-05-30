У Южных Курил произошли два землетрясения

Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 произошли у побережья Южных Курил

У побережья Южных Курил произошли два землетрясения. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясения магнитудой 4,8 и 4,6 зарегистрированы в Тихом океане в ночь на 30 мая. Эпицентры подземных толчков располагались юго-восточнее острова Итуруп», — сказала начальник станции.

Семенова добавила, что данных об ощутимости толчков не поступало.

28 мая у берегов принадлежащего США острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился на глубине 59 километров. О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

29 мая в южной части Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 124 километрах к юго-востоку от Кух-Сефида. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10 километров.

Ранее в Японии произошло землетрясение.