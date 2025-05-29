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Драгоценный металл обнаружили в лаве извергающихся вулканов на Гавайях

На Гавайях в лаве извергающихся вулканов нашли золото

На Гавайях в лаве извергающихся вулканов обнаружили золото. Там сейчас извергается вулкан Килауэа, пишет RTVI в Telegram-канале.

«‎Ключевым индикатором послужил рутений — редкий металл, изотопы которого в ядре Земли немного отличаются от тех, что есть на поверхности», — говорится в сообщении.

Ученые пришли к выводу, что металлы с границы ядра поднимаются наверх вместе с потоками раскаленной мантии, сказано в посте.

26 мая этого года на Гавайях произошел новый эпизод извержения вулкана Килауэа. Как уточняла газета Hawaii News Now, этот эпизод стал 23-м в рамках текущего извержения вулкана Килауэа. По данным издания, предыдущий эпизод был зафиксирован 16 мая и длился порядка 10 часов.

24 декабря прошлого года Геологическая служба США сообщила, что на Большом острове архипелага Гавайи началось извержение вулкана Килауэа. Данный вулкан считается одним из самых активных в мире, его извержение зафиксировали в 2:00 по местному времени (15:00 мск).

Ранее на Ключевском вулкане произошел пепловый выброс на высоту 6 километров.

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