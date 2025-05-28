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В России создали первый в мире микростент для лечения глаукомы

РАН: микростент, не имеющий аналогов, создан в РФ для операций при глаукоме
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Shutterstock

В России создали первый в мире микростент для хирургического лечения глаукомы, внедряемый в ткани глаза. Об этом во время выступления на общем собрании РАН, проходящем в Москве 28-30 мая, заявил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

«Впервые в мире разработан микростент из материала с памятью формы для проведения операций при глаукоме», — заявил он.

По словам Красникова, прогрессирующее неизлечимое заболевание является социально значимым, поскольку им страдают порядка 1,5 человек.

До этого ученые из Корейского института передовых технологий (KAIST) выявили белок, мешающий восстановлению нервных клеток сетчатки, и создали препарат, способный блокировать его действие. В публикации говорится, что разработка стала частью глобального тренда в медицине — поиска способов активации собственных восстановительных механизмов организма.

В конце апреля врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская рассказала «Газете.Ru», что глаукома перестала быть возрастным заболеванием и в последние годы ее выявляют у более молодых пациентов.

Ранее россиянам рассказали, как замедлить возрастные изменения зрения.

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