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В Южной Корее создали препарат, восстанавливающий зрение

NatCom: блокировка белка Prox1 восстанавливает нервные клетки сетчатки глаза
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Depositphotos

Ученые из Корейского института передовых технологий (KAIST) выявили белок, мешающий восстановлению нервных клеток сетчатки, и создали препарат, способный блокировать его действие. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Заболевания глаз, такие как глаукома, возрастная макулярная дегенерация и диабетическая ретинопатия, ежегодно затрагивают миллионы людей — в том числе пожилых, наиболее подверженных потере зрения. Одним из перспективных направлений офтальмологии остается восстановление собственных клеток глаза. Однако до сих пор исследователи не могли преодолеть природные ограничения регенерации сетчатки.

Ученым удалось установить, что ключевым барьером является белок Prox1, который блокирует регенеративную активность клеток Мюллера — особого типа глиальных клеток в сетчатке. Эти клетки известны своей способностью восстанавливаться и участвовать в защите и поддержании структуры глаза.

В новом подходе используется препарат на основе антител, подавляющих активность Prox1. В экспериментах на лабораторных крысах блокировка белка позволила активировать восстановление поврежденных тканей сетчатки. Эффект сохранялся не менее полугода.

Разработка стала частью глобального тренда в медицине — поиска способов активации собственных восстановительных механизмов организма. В отличие от методов, основанных на трансплантации клеток или лазерной терапии, этот подход позволяет запустить регенерацию «изнутри», что делает его потенциально более безопасным и универсальным.

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