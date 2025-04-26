Названы неочевидные симптомы глаукомы

Глаукома — одно из наиболее опасных заболеваний глаз, которое может обернуться полной утратой зрения. Причем оно больше не считается возрастным — в последние годы его выявляют и у более молодых пациентов. О том, по каким симптомам, в том числе не таким очевидным, можно заподозрить развитие заболевания, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

Врач отметила, что единственный надежный способ диагностировать глаукому на ранней стадии — регулярные профилактические обследования у офтальмолога.

«Коварство этого заболевания в том, что первые жалобы нередко возникают уже на запущенных стадиях, когда зрение может ухудшиться настолько, что восстановить его будет крайне сложно, а в некоторых случаях — невозможно. При этом на ранних стадиях глаукома достаточно хорошо поддается лечению», — предупредила Миргородская.

По ее словам, ключевой параметр, на который обращают внимание врачи при диагностике глаукомы, — это внутриглазное давление, повышение которого долго остается незамеченным ввиду отсутствия симптомов. Особенно важно проходить профилактические осмотры у офтальмолога людям старше 40 лет и тем, у кого в семье уже были случаи глаукомы.

«И все же у глаукомы есть свои симптомы. И это не только проблемы со зрением, такие как общее снижение остроты зрения, затуманенность, пелены и радужные круги перед глазами. О развитии глаукомы могут свидетельствовать и не такие очевидные признаки — слезотечение и покраснение глаз», — подчеркнула специалист.

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