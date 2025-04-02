Россиянам рассказали, как замедлить возрастные изменения зрения

Ухудшение зрения с возрастом неизбежно, но есть способы замедлить этот процесс. Об этом в беседе с «Ридусом» сообщила офтальмохирург, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Шилова.

«На рабочем месте должно быть равномерное, мягкое освещение. Избегайте прямого света от экранов и резких теней — это увеличивает нагрузку на глаза», — сказала специалист.

Также врач посоветовала два-три раза в день делать гимнастику для глаз, переводя взгляд с ближних на дальние предметы, часто моргая, а также «рисуя» взором горизонтальные и вертикальные восьмерки. 10 минут для выполнения этих упражнений будет достаточно, отметила она.

Что касается питания, по ее словам, в рационе должны быть лютеин и зеаксантин (шпинат, брокколи, яичный желток), омега-3 жирные кислоты (жирная рыба, льняное масло), а также продукты, богатые витаминами С, Е, А, цинком и селеном.

Врач-офтальмолог, офтальмохирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маляцинский до этого назвал распространенные причины развития глаукомы.

Одним из основных факторов, провоцирующих заболевание, по его словам, является генетическая предрасположенность. Наличие этой патологии у близких родственников существенно повышает вероятность ее возникновения.

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