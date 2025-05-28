Третий подряд Starship Илона Маска разрушился во время полета

Девятый тестовый полет ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, запущенный компанией Илона Маска SpaceX, завершился неудачей. Трансляция велась на странице организации в соцсети X.

В компании заявили, что произошло быстрое незапланированное разрушение космического корабля. Специалисты SpaceX анализируют данные о запуске и продолжают подготовку к новому старту.

Согласно трансляции, корабль вышел на орбиту, но через некоторое время у него сломалась система управления высотой полета. После одного оборота вокруг Земли он потерял управление и начал входить в атмосферу над Индийским океаном. Связь со Starship пропала спустя 10 минут после запуска. Кроме того, во время полета по техническим причинам не открылся люк для выпуска восьми имитаторов мини-спутников Starlink.

Ракета была запущена в 19:36 (02:36 мск 28 мая) с космодрома Starbase в американском штате Техас. Два прошлых запуска — в марте и январе — закончились потерей кораблей, в том числе из-за отказа оборудования в одном из двигателей. В этот раз компания собиралась провести несколько экспериментов, чтобы улучшить производительность Starship, и вывести на орбиту восемь симуляторов спутников системы связи Starlink.

Ранее Маск назвал главную цель SpaceX.