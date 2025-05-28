На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Третий подряд Starship Илона Маска разрушился во время полета

Девятый тестовый полет корабля Starship завершился неудачно
close
Gabriel V. Cardenas/Reuters

Девятый тестовый полет ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship, запущенный компанией Илона Маска SpaceX, завершился неудачей. Трансляция велась на странице организации в соцсети X.

В компании заявили, что произошло быстрое незапланированное разрушение космического корабля. Специалисты SpaceX анализируют данные о запуске и продолжают подготовку к новому старту.

Согласно трансляции, корабль вышел на орбиту, но через некоторое время у него сломалась система управления высотой полета. После одного оборота вокруг Земли он потерял управление и начал входить в атмосферу над Индийским океаном. Связь со Starship пропала спустя 10 минут после запуска. Кроме того, во время полета по техническим причинам не открылся люк для выпуска восьми имитаторов мини-спутников Starlink.

Ракета была запущена в 19:36 (02:36 мск 28 мая) с космодрома Starbase в американском штате Техас. Два прошлых запуска — в марте и январе — закончились потерей кораблей, в том числе из-за отказа оборудования в одном из двигателей. В этот раз компания собиралась провести несколько экспериментов, чтобы улучшить производительность Starship, и вывести на орбиту восемь симуляторов спутников системы связи Starlink.

Ранее Маск назвал главную цель SpaceX.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами