SpaceX отправила самую большую в мире ракету в девятый полет

Компания Илона Маска SpaceX отправила в девятый испытательный полет ракету-носитель с прототипом космического корабля Starship. Трансляция велась на странице организации в соцсети X.

Ракета была запущена в 19:36 (02:36 мск 28 мая) с космодрома Starbase в американском штате Техас. Два прошлых запуска — в марте и январе — закончились потерей кораблей. В этот раз компания намерена провести несколько экспериментов, чтобы улучшить производительность Starship, и вывести на орбиту восемь симуляторов спутников системы связи Starlink. Высота многоразовой ракетной системы из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy превышает 120 м. Она выше любой другой когда-либо созданной в мире ракеты.

2025-й можно было бы смело назвать годом Луны в космических исследованиях. Впервые в XXI веке астронавты облетят обратную сторону спутника Земли, а на его южный полюс отправят посадочный аппарат компании Blue Origin, которая наступает на пятки Илону Маску. Кроме того, Китай планирует доставить образцы грунта с астероида, а Rocket Lab — проверить, есть ли на Венере жизнь. «Газета.Ru» рассказала о самых ожидаемых космических запусках.

Ранее в SpaceX раскрыли причину взрыва космолета Starship.