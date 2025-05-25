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В SpaceX раскрыли причину взрыва космолета Starship

SpaceX: корабль Startship взорвался в воздухе из-за отказа двигателя Raptor
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Gabriel V. Cardenas, marcusahaworth/Reuters

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX опубликовала результаты расследования мартовского инцидента с ракетой Starship, когда верхняя ступень взорвалась во время восьмого испытательного полета в марте 2025 года. Отчет появился на официальном сайте предприятия.

Анализ данных показал, что авария 6 марта произошла из-за отказа оборудования в одном из двигателей Raptor. Это вызвало неконтролируемое возгорание топлива в нижней части корабля, что привело к отключению трех соседних двигателей. Через две минуты после потери связи система автоматически уничтожила неуправляемую ступень.

Несмотря на аварию, миссия признана частично успешной: первая ступень Super Heavy впервые совершила контролируемое возвращение на стартовую площадку в Техасе, где была поймана механической башней Mechazilla.

Правда, из 13 двигателей при посадке сработали только 12 — проблема связана с перегревом воспламенителей.

SpaceX анонсировала девятый тестовый запуск, запланированный на 27 мая. Предстоящий пуск станет первым повторным использованием ступени Super Heavy после полета в ноябре 2023 года.

Ранее стало известно, что из-за взрыва корабля Starship в начале марта десятки пассажирских рейсов были вынуждены изменить маршруты.

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