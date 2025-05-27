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Россия может создать прототип аппарата на замену батискафам «‎Мир»

Глава РАН Красников: РФ может создать прототип замены батискафам «‎Мир»
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Из личного архива

Российские специалисты в течение трех-четырех лет могут создать прототип нового подводного аппарата на замену знаменитым батискафам «‎Мир». Об этом сказал президент Российской академии наук Геннадий Красников в беседе с ТАСС.

«Знаменитые «Миры» отслужили свое, но на согласовании есть проект более глубоких аппаратов: рабочая глубина - 6 км. При одобрении финансирования прототип можно спустить на воду за три-четыре года», — сказал Красников.

В мае 1985 года Академия наук СССР подписала с финской фирмой Rauma Repola контракт на создание двух глубоководных обитаемых аппаратов «Мир». Их строили с мая 1985 года по ноябрь 1987 года. Первые испытания аппаратов были проведены в декабре1987-го в том же году аппараты приняли в эксплуатацию.

26 мая сообщалось, что подводная лодка «Можайск» провела в Балтийском море торпедную стрельбу, эффективность применения оружия оценили на «отлично», заявили в пресс-службе Балтийского флота.

Подводники совершили переход в морской полигон Балтийского флота, выполнили комплекс подготовительных упражнений, а также погрузились на заданную глубину.

Ранее Лукашенко подписал директиву о проведении осенью учений «Запад-2025».

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