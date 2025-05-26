На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская подлодка выполнила торпедную стрельбу в рамках учений в Балтийском море

Подлодка «Можайск» провела торпедную стрельбу в Балтийском море
close
nevnov.ru

Подводная лодка «Можайск» провела в Балтийском море торпедную стрельбу, эффективность применения оружия оценили на «отлично», заявили в пресс-службе Балтийского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что стрельба была выполнена в рамках планового выхода подлодки в море.

Подводники совершили переход в морской полигон Балтийского флота, выполнили комплекс подготовительных упражнений, а также погрузились на заданную глубину.

Подчеркивается, что стрельба проводилась из подводного положения по морской цели, которая имитировала один из малых противолодочных кораблей Балтийского флота.

17 мая сообщалось, что экипажи малых противолодочных кораблей «Зеленодольск» и «Казанец» Балтийского флота провели тактическое учение в Балтийском море.

Корабли провели совместный поиск подводных лодок, после чего нанесли удар по условному противнику. Отработаны торпедные стрельбы и бомбометания.

Ранее Лукашенко подписал директиву о проведении осенью учений «Запад-2025».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами