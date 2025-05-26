Российская подлодка выполнила торпедную стрельбу в рамках учений в Балтийском море

Подводная лодка «Можайск» провела в Балтийском море торпедную стрельбу, эффективность применения оружия оценили на «отлично», заявили в пресс-службе Балтийского флота. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что стрельба была выполнена в рамках планового выхода подлодки в море.

Подводники совершили переход в морской полигон Балтийского флота, выполнили комплекс подготовительных упражнений, а также погрузились на заданную глубину.

Подчеркивается, что стрельба проводилась из подводного положения по морской цели, которая имитировала один из малых противолодочных кораблей Балтийского флота.

17 мая сообщалось, что экипажи малых противолодочных кораблей «Зеленодольск» и «Казанец» Балтийского флота провели тактическое учение в Балтийском море.

Корабли провели совместный поиск подводных лодок, после чего нанесли удар по условному противнику. Отработаны торпедные стрельбы и бомбометания.

Ранее Лукашенко подписал директиву о проведении осенью учений «Запад-2025».