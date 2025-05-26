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Физик объяснил огромную «птицу» у Солнца

Физик Анпилогов: «птица» у Солнца могла быть выбросом коронарной массы
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Объект в форме огромной птицы у Солнца мог быть протуберанцем — выбросом коронарной массы. Об этом рассказал РБК физик-ядерщик Евгений Анпилогов.

По словам ученого, скоро начнется пик солнечной активности: он придется на 2025-2026 годы.

Анпилогов пояснил, что протуберанец — это относительно холодное солнечное вещество, выброшенное в магнитосферу Солнца. По его словам, не вся выброшенная масса уйдет от Солнца, большая часть вернется обратно по магнитным линиям. Но «птица» продолжит остывать и двигаться к внешним границам Солнечной системы.

Физик добавил, что выброс не направлен в сторону Земли, благодаря чему удалось лучше его увидеть.

Особенность этого протуберанца — в размерах и расстоянии от Солнца — в 2,5 млн км. Это превышает все ранее наблюдаемые показатели. До этого самые мощные протуберанцы фиксировались на расстоянии 1,7 млн км, рассказал Анпилогов.

Накануне Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что ученые зафиксировали загадочный оптический объект над Солнцем, похожий на птицу и превосходящий планету Земля более чем в 10 раз по размерам. Размах крыла «птицы» составил около 150 тыс. километров, а парила она на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.

В ночь на 25 мая на Солнце зафиксировали мощную вспышку максимального класса. Выброс не сопровождался плазмой или потоком частиц, способных достигнуть Земли, — угрозы для планеты не было. По прогнозу на 26 мая, магнитосфера останется спокойной: вероятность геомагнитных возмущений — 25%, бури — всего 12%. Геомагнитный индекс на уровне 3,5 балла считается безопасным даже для чувствительных к погоде людей.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.

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