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Над Солнцем заметили объект размером больше Земли

РАН: ученые заметили над Солнцем похожий на птицу объект размером больше Земли
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Ученые зафиксировали загадочный оптический объект над Солнцем, похожий на птицу и превосходящий планету Земля более чем в 10 раз по размерам. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчётливо видна «птица» или «летательный аппарат» с тянущимся за ним «пламенным следом», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что размах крыла «птицы» около 150 тыс. километров, а парит она на высоте около двух миллионов километров над Солнцем. Для сравнения: экваториальный диаметр Земли составляет 12 754 км, а полярный — около 12 712 км.

Снимок объекта был сделан учеными вчера в 10:00 по московскому времени.

До этого американские астрономы из Принстонского университета обнаружили новую карликовую планету, находящуюся за орбитой Нептуна. Объект назвали 2017 OF201. Команда сделала открытие на основе анализа архивных снимков телескопов в Чили и на Гавайях.

Согласно полученным данным, диаметр мини-планеты составляет около 700 км, что почти в пять раз меньше диаметра Луны.

Ранее ученые предупредили о магнитных бурях в ближайшее время.

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