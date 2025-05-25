Ученые предупредили о магнитных бурях в ближайшее время

В ночь на 25 мая на Солнце зафиксировали мощную вспышку максимального класса. Об этом сообщили Ura.ru ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН.

Они отметили, что выброс не сопровождался плазмой или потоком частиц, способных достигнуть Земли, — угрозы для планеты не было.

По прогнозу на 26 мая, магнитосфера останется спокойной: вероятность геомагнитных возмущений — 25%, бури — всего 12%. Геомагнитный индекс на уровне 3,5 балла считается безопасным даже для чувствительных к погоде людей.

Но уже 29 мая прогнозируется всплеск активности: геомагнитный индекс может подняться до 5 баллов — это начало магнитной бури средней силы. 30 мая буря может сохраниться, а 31 мая ситуация стабилизируется. Эксперты напоминают: прогноз может меняться, поэтому стоит следить за обстановкой, особенно метеочувствительным и тем, кто работает с точной электроникой.

Даже при относительно спокойной погоде совокупность факторов может сказаться на самочувствии, поэтому в последние дни мая лучше беречь здоровье, предупредили специалисты.

Ранее ученый допустил повторные взрывы на Солнце после утренней вспышки.