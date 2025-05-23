Путин поручил обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов

Президент России Владимир Путин поручил «Роскосмосу» обеспечить поддержку запуска малых космических аппаратов в учебных и научных целях. Полный перечень поручений по итогам встречи президента с обучающимися МГТУ имени Н.Э. Баумана опубликован на сайте Кремля.

В документе сказано, что задачу следует выполнить с учетом ранее данных поручений, предусмотрев продление программы «УниверСат».

Доклад нужно представить до 1 сентября 2025 года. Ответственным Путин назначил генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова.

23 мая президент РФ провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Участники подвели итоги работы за 2024 год и обсудили перспективы увеличения экспорта российских вооружений.

20 мая Баканов рассказал о проекте по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для широкополосной спутниковой связи «Рассвет». По его словам, это станет российским ответом Starlink.

Ранее Россия и Китай заключили меморандум о сотрудничестве в лунной программе.