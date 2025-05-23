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Путин провел заседание комиссии по ВТС

Путин провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству РФ
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РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству РФ с другими странами. Об этом пишет ТАСС.

На заседании подводились итоги работы по наращиванию ВТС в 2024 году и перспективы увеличения экспорта российских вооружений. В ходе встречи президент назвал ВТС стратегически важной сферой.

До этого Путин заявил, что Вьетнам и Китай намерены укреплять сотрудничество в военно-технической сфере. По словам президента Вьетнама То Лама, стороны договорились углублять сотрудничество в «области обороны, безопасности и военной техники», а также совместно «реагировать на вызовы безопасности, кибербезопасности» и бороться «с преступлениями в сфере высоких технологий».

Генсек ЦК Коммунистической партии Вьетнама находился в Москве с рабочим визитом в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая он принял участие в параде Победы.

Ранее замглавы МИД Руденко назвал бездоказательными обвинения РФ в ВТС с КНДР.

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