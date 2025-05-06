Стало известно, когда Индия отправит в космос пилотируемую миссию

Индия направит в космос пилотируемую миссию в 2027 году

Уже в 2027 году Индия может отправить в космос человека в рамках пилотируемой миссии, рассказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) В. Нараянан. Его цитирует ТАСС.

«Первая пилотируемая миссия запланирована на первый квартал 2027 года», — сказал лидер ISRO.

Он уточнил, что сначала организация проведет несколько тестовых беспилотных полетов с полугуманоидными роботами, а затем состоится миссия с человеком.

Проект «Гаганьян», в рамках которого первый индийский национальный космический экипаж должен отправиться в космос, изначально был запланирован на 2025 год. Четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и продолжают тренировки в Индии.

Кроме того, известно, что всего власти Индии одобрили четыре крупных космических проекта, включая отправку аппарата к Венере и создание первого модуля орбитальной станции.

Ранее сообщалось, что Индия провела имитацию боя в космосе.