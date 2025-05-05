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Индия провела имитацию боя в космосе

NDTV: Индия провела имитацию боя двух спутников в космосе
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Shutterstock

Индийская организация космических исследований (ISRO) провела уникальный эксперимент, в рамках которого был сымитирован бой между двумя спутниками миссии SpaDeX – SDX 01 и SDX 02. Об этом сообщает телекомпания NDTV.

По данным вещателя, на скорости 28,8 тыс. км/час спутники выполнили сложный маневр сближения. Этот эксперимент, не входивший изначально в план миссии, продемонстрировал новые возможности индийских космических технологий вслед за достигнутой ранее успешной автономной стыковкой и расстыковкой этих же аппаратов.

Запущенные 30 декабря прошлого года со стартовой площадки Шрихарикота спутники на высоте около 470 км состыковались 16 января и расстыковались 13 марта, сделав Индию четвертой страной, успешно осуществившей подобную орбитальную операцию.

«Проведенный эксперимент знаменовал шаг Индии вперед в сфере космических технологий», — подчеркнул NDTV.

В апреле генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российская сторона рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе и может применить его против космических спутников западных стран.

Ранее в Госдуме пригрозили Западу «звездными войнами».

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