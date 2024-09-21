Индия отправит космический аппарат на орбиту Венеры

Власти Индии одобрили четыре крупных космических проекта, включая отправку аппарата к Венере и создание первого модуля орбитальной станции. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Кабинет министров Индии одобрил выделение $2,7 млрд на новые этапы национальной космической программы. Помимо миссии по изучению Венеры и строительства собственной космической базы, средства направят на продолжение исследования Луны в рамках проекта «Чандраян-4».

Согласно плану, «Чандраян-4» будет сложным проектом, предусматривающим запуск четырех модулей с помощью двух ракет LVM-3. Первая ракета переправит посадочный и подъемный блок на южный полюс Луны, тогда как вторая ракета доставит переходный модуль и модуль спускаемого аппарата.

Подъемный модуль стартует с лунной поверхности после получения проб, передаст груз в модуль спускаемого аппарата, который в итоге вернется на Землю.

В правительстве отметили, что запуск аппарата «Шукраян» для наблюдений за Венерой состоится в 2028 году. Миссия будет оснащена набором научных приборов для сбора данных об атмосфере, геологии и эволюции Венеры, чтобы пролить свет на то, почему ее окружающая среда так сильно отличается от земной, несмотря на то, что обе планеты имеют почти одинаковый размер и миллиарды лет назад получили одинаковое количество воды.

Также стало известно, что стоимость программы пилотируемых космических полетов Индии «Гаганьян» теперь состояла $2,4 млрд. Расширенный бюджет поддержит дополнительные требования и обеспечит четыре испытательных полета без людей на борту. Первый из них запланирован на конец этого года, а следующие три должны быть завершены к 2026 году.

Кроме того, кабмин Индии дал добро на разработку первого модуля индийской космической станции «Бхаратия-Антарикша», который намереваются запустить на околоземную орбиту к декабрю 2028 года, а полностью ввести в эксплуатацию до 2035 года.

Ранее Индия заявила о намерении защитить Землю от огромного астероида Апофис.