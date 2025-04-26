В России утром 6 мая можно будет заметить звездопад Эта-Аквариды

Звездопад Эта-Аквариды станет очень заметным в России утром 6 мая. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария.

«Пик активности Майских Акварид произойдет в ночь 6 мая 2025 года в 6:00 мск. Ожидается до 40 метеоров в час», — сообщили в планетарии.

Сильнее всего звездопад можно будет заметить в Южном полушарии Земли, однако метеоритный поток также можно будет увидеть и в наших широтах за несколько часов до рассвета на юго-востоке невысоко над горизонтом.

Звездопад Эта-Аквариды рождается в результате движения кометы Галлея — в последний раз комета пролетела поблизости от Земли в 1986 году.

Также стало известно, что жители Татарстана увидят пик первого весеннего звездопада — метеорного потока Лириды в понедельник, 28 апреля.

В этот период в среднем ожидается падение до 50–70 метеорных частиц в час. Наблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом.

Ранее астроном рассказал, когда солнечная активность начнет снижаться.