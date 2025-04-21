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Жителям Татарстана рассказали, когда можно наблюдать первый весенний звездопад

Жители Татарстана увидят первый весенний звездопад 28 апреля
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Татарстанцы увидят пик первого весеннего звездопада — метеорного потока Лириды в понедельник, 28 апреля. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказал директор астрономической обсерватории им. Энгельгардта, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев.

По его словам, в этот период в среднем ожидается падение до 50–70 метеорных частиц в час. Он отметил, что наблюдать за явлением можно будет невооруженным глазом.

«Лучше наблюдать с полуночи и до утра. Там получается хороший угол по отношению к потоку, и это будет максимальное зрелище падения частиц в нашу атмосферу», — уточнил Нефедьев.

Индийские астрономы с помощью космического телескопа NuSTAR, принадлежащего NASA, до этого провели наблюдения за необычной звездной системой под названием SXP 138. Это так называемая рентгеновская двойная система, где нейтронная звезда — очень плотный остаток взрыва сверхновой — «крадет» вещество у своей соседки.

SXP 138 находится в Малом Магеллановом Облаке — спутнике нашей галактики. Одной из особенностей этой системы является наличие пульсара (космического источника излучения), который вращается с периодом в 138 секунд и испускает мощные потоки рентгеновского излучения.

Ранее астроном рассказал, когда солнечная активность начнет снижаться.

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