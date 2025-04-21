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Космонавт рассказал, возможен ли полет в космос женской команды из РФ

Космонавт Зубрицкий: полет женского экипажа в космос маловероятен
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Depositphotos

Организовать полет исключительно женского экипажа в России было бы затруднительно. Такое мнение высказал космонавт «Роскосмоса» Алексей Зубрицкий в беседе с ТАСС.

«Вряд ли получится организовать пилотируемую миссию в текущих реалиях, когда у нас в отряде космонавтов всего лишь две девушки. В корабле «Союз»‎ три места, поэтому либо нужно брать в отряд еще одну девушку, либо третье место будет пустовать»‎, — сказал Зубрицкий.

14 апреля суборбитальный корабль New Shepard компании Blue Origin отправился в космос с полностью женским экипажем, в состав которого вошла певица Кэти Перри. Помимо Перри, на борту находились писатель и ученый — исследователь в области биоастронавтики Аманда Нгуен, телеведущая CBS Mornings Гэйл Кинг, гендиректор STEMBoard и бывший ученый NASA Аиша Боу, а также кинопродюсер Керианн Флинн.

Возглавила миссию Лорен Санчес, невеста основателя Blue Origin и Amazon Джеффа Безоса.

Суборбитальный полет продлился 10 минут. Его участники побывали на границе между атмосферой Земли и космосом, после чего вернулись обратно. Корабль находился в высшей точке полета около трех минут. Полет полностью женского экипажа стал первым с 1963 года, когда в космос летала Валентина Терешкова.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, каких значимых космических запусков стоит ждать в 2025 году.

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