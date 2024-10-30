Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль «Шэньчжоу-19» с тремя тайконавтами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение главы центра запусков космодрома Цзюцюань Цзоу Липэна.

«Шэньчжоу-19» вышел точно на заданную орбиту, его солнечный парус раскрылся, корабль функционирует в нормальном рабочем режиме. Объявляю запуск успешным», — сообщил чиновник.

Пилотируемый корабль был запущен в 23:27 по мск 29 октября с космодрома Цзюцюань и состыкуется с китайской орбитальной станцией «Тяньгун» около 6:00 по мск. «Тяньгун» рассчитана на трех человек. Она расположена на высоте примерно 400 км от земной поверхности и весит 66 т. Объем ее отсеков достигает 110 кубометров. Станция заработала в 2022 году и будет выведена из строя в 2032 году.

До этого китайская компания Deep Blue Aerospace продала первые билеты на путешествие в космос длиной 12 минут. Как пишет издание, стоимость билетов составила порядка 1,5 миллиона юаней, или $210 тысяч за каждый. Торги прошли во время прямой трансляции в китайском интернет-магазине Taobao, билеты раскупили за четыре минуты.

Ранее МИД КНР потребовал от Вашингтона прекратить милитаризацию космоса.