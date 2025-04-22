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Ученые выяснили, как нагрев Солнца негативно сказывается на Земле

Planetary Science: рост температуры Солнца усилит парниковый эффект на Земле
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Shutterstock

Повышение температуры Солнца усилит формирование парникового эффекта на Земле, когда температура нижних слоев атмосферы превышает эффективную температуру Земли. К этому выводу пришли ученые под руководством Р. Дж. Грэма из Чикагского университета, исследование которых опубликовал журнал Planetary Science.

По мнению коллектива ученых, этот процесс может угрожать существованию жизни на Земле.

За время существования Земли яркость Солнца выросла примерно на 30%, что означает повышение температуры нашей звезды. В определенный момент температура Солнца сможет вызвать парниковый эффект на Земле — это приведет к росту температуры уже нашей планеты. Более высокая температура заставит растения высыхать, вслед за растениями эффект затронет животных и людей.

В конце концов, температура Земли станет непригодной для существования человека — но это произойдет примерно через один миллиард земных лет.

Климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок также высказал предположение, что аномально теплому январю могли поспособствовать выбросы газа после аварий на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в 2022 году.

Ранее в Москве был побит температурный рекорд 111-летней давности.

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