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Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» эвакуировали

Овчинина, Вагнера и Петтита эвакуировали после посадки корабля «Союз МС-26»
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РИА «Новости»

Участники поисково-спасательной операции эвакуировали российских космонавтов Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, а также американского астронавта Дональда Петтита после посадки спускаемого аппарата корабля «Союз МС-26». Об этом свидетельствует трансляция, которую вела государственная корпорация «Роскосмос» в своем Telegram-канале.

После посадки космонавтов достали из аппарата. При этом Овчинину дали крашеное яйцо, которое он сразу почистил и съел.

Экипаж «Союза» находился на Международной космической станции (МКС) с 11 сентября 2024 года. 19 апреля 2025 года космонавты отправились обратно на Землю. После прощания с оставшимся экипажем МКС космонавты приступили к предполетной подготовке: проверке герметичности, надеванию скафандров и тестированию бортовых систем.

20 апреля их корабль отстыковался от станции. Он приземлился в 04:20 мск в районе казахстанского города Жезказган. Для обеспечения поисково-спасательной операции Росавиация задействовала 11 воздушных судов: самолет Ан-26, два Ан-12 и восемь вертолетов Ми-8.

Ранее Путин высказался о завершении работы МКС.

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