Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-26» вернулся на Землю

Корабль «Союз МС-26» с Овчининым, Вагнером и Петтитом на борту вернулся на Землю

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Утром корабль отстыковался от модуля «Рассвет». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно!» — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что аппарат приземлился в 04:20 мск в районе казахстанского города Жезказган.

Экипаж «Союза» находился на МКС с 11 сентября 2024 года. 19 апреля 2025 года космонавты отправились обратно на Землю. После прощания с оставшимся экипажем МКС космонавты приступили к предполетной подготовке: проверке герметичности, надеванию скафандров и тестированию бортовых систем.

20 апреля их корабль отстыковался от станции. Для обеспечения поисково-спасательной операции Росавиация задействовала 11 воздушных судов: самолет Ан-26, два Ан-12 и восемь вертолетов Ми-8.

Ранее Путин высказался о завершении работы МКС.