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Корабль с двумя россиянами и американцем отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-26» с Овчининым, Вагнером и Петтитом отстыковался от МКС
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NASA

Корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами Алексеем Овчининым и Иваном Вагнером, а также американским астронавтом Дональдом Петтитом на борту отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Включение двигателя «Союза МС-26» на торможение для сведения с орбиты ожидается в 03:27 мск, его разделение на отсеки — в 03:55 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы — в 03:58 мск и ввод основного парашюта — в 04:06 мск», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что приземление космического аппарата планируется в 04:21 мск в Казахстане.

Переходные люки между «Союзом» и МКС были закрыты примерно в 22:00 мск 19 апреля. После прощания с оставшимся экипажем МКС космонавты приступили к предполетной подготовке: проверке герметичности, надеванию скафандров и тестированию бортовых систем.

Ранее Путин высказался о завершении работы МКС.

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