Путин высказался о завершении работы МКС

Президент России Владимир Путин заявил, что существуют разные идеи по завершению работы Международной космической станции (МКС). Его слова передает РИА Новости.

«Международная космическая станция продолжает работу. Сейчас есть разные предложения о том, как завершить ее миссию и определить дальнейшие шаги», — подчеркнул президент.

Он не уточнил конкретные варианты, но отметил, что решение будет согласовано с международными партнерами.

12 апреля сообщалось, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции.

По словам Баканова, для России важно, чтобы пилотируемая космическая программа не прерывалась. Также гендиректор «Роскосмоса» отметил, что страна ставит в приоритет появление Российской орбитальной станции (РОС) взамен МКС.

Ранее в НАСА вспомнили о Юрии Гагарине.