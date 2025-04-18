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Узбекистан обсудил со SpaceX запуск спутника и стратегию до 2035 года

Uzcosmos обсуждает с SpaceX возможность запуска научно-технологического спутника
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European Space Agency (ESA)/Manuel Pedoussaut/Reuters

Космическое агентство Узбекистана Uzcosmos провело переговоры с компанией SpaceX Илона Маска о запуске научно-технологического спутника, созданного местными инженерами. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Во время встречи обсуждался запуск спутника с использованием ракет SpaceX», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили стратегию космических исследований Узбекистана до 2035 года. Представители SpaceX выразили готовность предоставить рекомендации по документу.

«Молодые инженеры Узбекистана разрабатывают спутник, который может быть выведен на орбиту с помощью Falcon 9», — уточнили в агентстве.

13 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в социальной сети Х, что cотрудничество США и России в космической сфере восторжествует.

Ранее ученые нашли ключ к пониманию рождения первых звезд Вселенной.

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