Узбекистан обсудил со SpaceX запуск спутника и стратегию до 2035 года

Космическое агентство Узбекистана Uzcosmos провело переговоры с компанией SpaceX Илона Маска о запуске научно-технологического спутника, созданного местными инженерами. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

«Во время встречи обсуждался запуск спутника с использованием ракет SpaceX», — говорится в сообщении.

Стороны также обсудили стратегию космических исследований Узбекистана до 2035 года. Представители SpaceX выразили готовность предоставить рекомендации по документу.

«Молодые инженеры Узбекистана разрабатывают спутник, который может быть выведен на орбиту с помощью Falcon 9», — уточнили в агентстве.

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