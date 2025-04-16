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Путин рассказал о планах России по изучению дальнего космоса

Путин заявил о планах России по изучению дальнего космоса, Луны и Марса
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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космонавтики в МГТУ имени Баумана, где рассказал о планах РФ по изучению дальнего космоса. Его слова приводит РИА Новости.

Глава государства заявил, что у России есть планы по изучению дальнего космоса, а также Луны и Марса.

Перед выступлением Путин посетил новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана. Главу государства сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, председатель Наблюдательного совета – первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.

До этого Путин в День космонавтики заявил, что ракетно-космическая отрасль России должна стать одним из локомотивов роста национальной экономики, обеспечения технологического суверенитета и повышения качества жизни россиян.

Ранее экипаж МКС обратился к россиянам в День космонавтики.

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