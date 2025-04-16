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Путин призвал организовать стажировки для студентов на космодромах

Путин: нужно организовывать стажировки для студентов на Восточном и Байконуре
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В настоящее время необходимо организовать стажировки для студентов технических вузов на космодромах Восточный и Байконур. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе посещения МГТУ им. Н.Э. Баумана, передает сайт Кремля.

Во время посещения учебного заведения один из студентов рассказал главе государства о своем опыте стажировки в ЦЭНКИ в космическом центре «Южный» на космодроме Байконур. По его словам, подобные практики могут повысить заинтересованность молодых специалистов в ракетно-космической области.

«Конечно, нужно обязательно это делать, чтобы интерес поддерживать. Чтобы люди, за которыми будущее в профессии, определялись более точно с тем, чем они собираются, хотели бы заниматься», — сказал Путин.

16 апреля Путин провел совещание по вопросам развития космонавтики в МГТУ имени Баумана, где рассказал о планах РФ по изучению дальнего космоса. По его словам, страна намерена изучить дальний космос, а также Луну и Марс.

Перед выступлением глава государства посетил новый комплекс общежитий МГТУ имени Баумана. Президента России сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, председатель Наблюдательного совета – первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин.

Ранее Путин поручил кабмину ввести стимулы для студентов, работающих по специальности.

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