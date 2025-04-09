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США и Россия разрабатывают детальный план прекращения работы МКС

NASA: Россия и США готовят детальный план для сведения МКС с орбиты
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«Роскосмос»

NASA и государственная корпорация «Роскосмос» разрабатывают детальный план, предусматривающий завершение работы Международной космической станции (МКС) и сведение ее с орбиты. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель администратора NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс.

По его словам, есть вероятность, что это произойдет позже. При этом допускается, что это будет раньше, если с МКС «случится что-то плохое», сказал Бауэрсокс.

«Мы решаем эти вопросы как команда — вместе с российскими коллегами и всеми международными партнерами», — продолжил он.

Представитель NASA заявил, что планы по завершению работы станции являются одной из тех тем, которые США и Россия обсуждают постоянно. Он отметил, что Соединенные Штаты намерены финансировать МКС до 2030 года, а РФ — до 2028-го.

В январе сообщалось, что перекрестные полеты российских космонавтов с астронавтами NASA на Международную космическую станцию продлили до 2026 года.

В июле 2022 года занимавший на тот момент пост гендиректора «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину, что Россия покинет МКС после 2024 года, однако выполнит свои обязательства перед партнерами по проекту. Позднее «Роскосмос» отправил в правительство России предложение продлить работу российского сегмента станции как минимум до 2028 года.

Ранее российский космонавт пообещал угостить инопланетян чаем с вкусняшками.

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