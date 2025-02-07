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Российский космонавт пообещал угостить инопланетян чаем с вкусняшками

Космонавт Овчинин пообещал угостить инопланетян чаем с вкусняшками
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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Алексей Овчинин рассказал, что при встрече с инопланетянином сначала угостил бы его чаем с вкусняшками. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, беседу бы начали не с разговоров о науке, а с российского гостеприимства.

«В первую очередь, мы бы инопланетянина накормили, напоили чаем, угостили какими-нибудь вкусняшками», — рассказал он.

Овчинин отметил, что только после чаепития космонавты стали бы рассказывать инопланетному гостю, чем они занимаются на борту МКС.

Космонавт считает, что стороны бы поняли друг друга и «решили много интересных вопросов».

Российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер прибыли на МКС 11 сентября прошлого года на корабле «Союз МС-26» вместе с американским астронавтом Дональдом Петтитом.

В начале февраля 2025 года ученые из проекта по поиску внеземного разума SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) использовали мощную систему COSMIC для поиска техносигнатур — признаков искусственной активности в космосе. Несмотря на анализ данных почти миллиона объектов, никаких следов внеземного разума обнаружено не было.

Ранее Вагнер в первый раз вышел в открытый космос.

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