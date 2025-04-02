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Вирусолог назвал «бредом» призыв ВОЗ готовиться к новой пандемии

Вирусолог Чумаков раскритиковал ВОЗ за запугивание новой пандемией
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Shutterstock

Российский вирусолог Петр Чумаков, член-корреспондент РАН, раскритиковал заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о необходимости готовиться к новой пандемии. В интервью «Ленте.ру» он назвал организацию «умирающей» и обвинил ее в продвижении интересов фармацевтических корпораций.

«Это полный бред. ВОЗ не стоит слушать — у них политическая и финансовая повестка, связанная с лоббированием фармкомпаний. Не надо пугать людей зря», — заявил Чумаков.

2 апреля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что следующая пандемия «может начаться уже завтра». Он призвал страны заключить глобальное соглашение для координации действий.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что призыв Гебрейесуса готовиться к новой пандемии может быть обусловлен финансовым интересом.

Ранее стало известно, грозит ли миру пандемия лихорадки денге.

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