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ВОЗ заявила о застое в европейской системе здравоохранения

ВОЗ: европейская система здравоохранения пребывает в застое
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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Европейская система здравоохранения находится в застое и отстает по нескольким направлениям. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), пишет РИА Новости.

«Наблюдается застой или даже отставание по целому ряду показателей — от здоровья детей и подростков до хронических заболеваний», — подчеркнули в ВОЗ.

В частности, в Европейском регионе ВОЗ выявили, что каждый пятый подросток страдает от психических расстройств, а каждый десятый в возрасте 13-15 лет в той или иной форме употребляет табачные изделия.

Кроме того, Европейский регион занимает первое место в мире по потреблению алкоголя, самые высокие показатели фиксируются в Евросоюзе, самые низкие — в Центральной Азии, отметили в организации.

В ВОЗ добавили, что регион не справляется с задачей по сокращению курения на 30% к 2025 году.

В Европейский регион ВОЗ входят 53 государства из Восточной и Западной Европы, а также Центральной Азии.

В начале февраля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что организация приостановила набор персонала и сократила командировочные расходы. Он уточнил, что это связано с выходом из ее состава Соединенных Штатов Америки.

Ранее ВОЗ назвала шум скрытой угрозой для здоровья человека.

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