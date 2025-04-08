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Глава ВОЗ считает новую пандемию неизбежной

Глава ВОЗ Гебрейесус выразил уверенность в неизбежности новой пандемии
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Global Look Press

Новая пандемия — это не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий, передает ТАСС.

В ходе выступления он напомнил о тяжелых последствиях COVID-19, подчеркнув, что «следующая пандемия не будет ждать».

Гебрейесус повторил свое предположение, что новая пандемия может произойти через 20 лет, «а может и завтра».

Глава ВОЗ уверен, что она произойдет, и человечество должно быть готово к ней.

По его мнению, консенсус на переговорах о пандемическом соглашении можно достичь, и такой договор «никоим образом не ущемит суверенитет» какого-либо государства — члена ВОЗ, а только укрепит национальный суверенитет и международные действия.

Соглашение о пандемии — это потенциальное международное соглашение, которое призвано исправить недостатки сотрудничества, имевшие место во время пандемии COVID-19. По словам гендиректора ВОЗ, у нового соглашения три основных преимущества — оно обеспечит более справедливые глобальные ответные меры, поможет защитить национальные системы здравоохранения и укрепит сотрудничество между государствами-членами во время пандемий.

Ранее вирусолог назвал «бредом» призыв ВОЗ готовиться к новой пандемии.

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