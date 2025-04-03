NASA повысило шанс столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) повысило вероятность столкновения с Луной недавно открытого и угрожавшего Земле астероида 2024 YR4 в 2032 году до 3,8%. Об этом сообщается на сайте агентства.

Сотрудники NASA с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» смогли уточнить размеры астероида, диаметр которого составляет около 53-67 метров.

До этого Европейское космическое агентство (ESA) сообщало, что вероятность столкновения Земли с астероидом 2024 YR4 в 2032 году снизилась до 0,001%.

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре 2024 года. Его размеры оцениваются в 40–90 метров, что делает его достаточно крупным, чтобы уничтожить целый город в случае падения.

Специалисты полагают, что астероид 2024 YR4 может сблизиться с Землей 22 декабря 2032 года. Вероятно также его столкновение с Луной. Однако более точные прогнозы пока получить невозможно. Орбита астероида станет известна только в 2028 году.

Астроном Леонид Еленин утверждает, что возможное столкновение через несколько лет астероида 2024 YR4 с Луной может спровоцировать взрыв и последующий метеоритный дождь на Земле.

Ранее был разработан новый метод быстрой оценки дистанции до астероидов.